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Велообиколка в чест на Бойко Борисов на Е-79

09 август 2020 17:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 43
Протест

Преди час колоездачи тръгнаха от Благоевград в посока ГКПП "Кулата", предава Радио Благоевград.

“По този начин искаме да покажем, че няма да се откажем от протестите. Продължаваме да настояваме за оставките на премиера Бойко Борисов и на главния прокурор Иван Гешев. Не блокираме движението, а правим велообиколка в чест на Бойко Борисов. Органите на МВР ни направиха проверка на колелата при Симитли", каза Александър Тодоров, организатор.

Велообиколката затруднява движението на автомобили по ПП Е-79.

Източник: БНР
Снимка: Радио Благоевград

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