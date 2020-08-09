Велообиколка в чест на Бойко Борисов на Е-79

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 43

Преди час колоездачи тръгнаха от Благоевград в посока ГКПП "Кулата", предава Радио Благоевград.

“По този начин искаме да покажем, че няма да се откажем от протестите. Продължаваме да настояваме за оставките на премиера Бойко Борисов и на главния прокурор Иван Гешев. Не блокираме движението, а правим велообиколка в чест на Бойко Борисов. Органите на МВР ни направиха проверка на колелата при Симитли", каза Александър Тодоров, организатор.

Велообиколката затруднява движението на автомобили по ПП Е-79.