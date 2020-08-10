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Спад на заразените с коронавирус в България - 53 за последното денонощие, в Сливен няма

10 август 2020 08:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 69
Covid-19

53 са новозаразените с коронавирус у нас през последното денонощие. В неделния ден са направени 1 275 PCR теста. Това сочат данните в Единния информационен портал.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 5; Варна -2 ; Добрич – 7; Кюстендил – 1; Монтана – 2; Пазарджик – 7; Пловдив – 14; Смолян – 3; София (град) – 8; Шумен – 3; Ямбол – 1.

До момента потвърдените случаи на заразата в страната са 13 396, от които 5 177 са активни.

Двама души са починали през последните 24 часа, а 54 са излекуваните.

Снимка: pixabay.com

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