Спад на заразените с коронавирус в България - 53 за последното денонощие, в Сливен няма

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 69 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 69

53 са новозаразените с коронавирус у нас през последното денонощие. В неделния ден са направени 1 275 PCR теста. Това сочат данните в Единния информационен портал.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 5; Варна -2 ; Добрич – 7; Кюстендил – 1; Монтана – 2; Пазарджик – 7; Пловдив – 14; Смолян – 3; София (град) – 8; Шумен – 3; Ямбол – 1.

До момента потвърдените случаи на заразата в страната са 13 396, от които 5 177 са активни.

Двама души са починали през последните 24 часа, а 54 са излекуваните.