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53 случая на коронавирус у нас, в Сливен няма заразени

10 август 2020 08:44, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 40 минути, брой четения: 22
Коронавирус

Само 53 са новите доказани случаи на заразени през последните 24 часа, според данните на Единния информационен портал, но при направени по-малко тестове - 1275.

Близо 850 души са в болница, като 54 са в интензивни отделения. Също така - 54 души са преборили болестта, но още двама са загубили битката с нея. Най-много нови случаи на заразени има в Пловдив - 14.

Разпределението в останалите области:

Благоевград - 5, Варна - 2, Добрич - 7, Кюстендил - 1, Монтана - 2, Пазарджик - 7, Смолян - 3, София-град - 8, Шумен - 3, Ямбол - 1.

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