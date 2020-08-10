53 случая на коронавирус у нас, в Сливен няма заразени

Сливен Медия преди 40 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 22

Само 53 са новите доказани случаи на заразени през последните 24 часа, според данните на Единния информационен портал, но при направени по-малко тестове - 1275.

Близо 850 души са в болница, като 54 са в интензивни отделения. Също така - 54 души са преборили болестта, но още двама са загубили битката с нея. Най-много нови случаи на заразени има в Пловдив - 14.

Разпределението в останалите области:

Благоевград - 5, Варна - 2, Добрич - 7, Кюстендил - 1, Монтана - 2, Пазарджик - 7, Смолян - 3, София-град - 8, Шумен - 3, Ямбол - 1.