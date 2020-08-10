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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 10.08.2020
No. Дата Длъжност Образование
2277 9.7.2020 общ работник-цех прахово боядисванве основно
2278 9.7.2020 оператор машини средно,техническо
2279 9.7.2020 уредник висше
2322 15.7.2020 моделиер мебели висше
2323 15.7.2020 машинен оператор мебели средно,техническо
2339 20.7.2020 общ работник склад средно
2355 24.7.2020 лекар висше
2373 28.7.2020 касиер/ка средно
2398 31.7.2020 учител БЕЛ висше
2409 3.8.2020 експерт по осигуряване висше
2410 3.8.2020 учител ЦДО висше
2411 3.8.2020 учител подготвителна група висше
2413 3.8.2020 учител начален етап висше
2421 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно
2422 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно
2423 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно
2424 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно
2425 5.8.2020 общ работник основно
2426 5.8.2020 машинен оператор пералня основно
2433 6.8.2020 работник гъбарник начално
2435 6.8.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно, кат. С, СЕ
2441 7.8.2020 машинист ПСМ средно
2442 7.8.2020 помощник на учителя средно
2443 7.8.2020 помощник възпитател средно
2444 7.8.2020 ресурсен учител висше
2445 7.8.2020 учител музика висше
2446 7.8.2020 учител по математика висше
2447 7.8.2020 учител по философия висше
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА
No. Дата Длъжност Образование
255 11.3.2020 работник, сортировач основно
275 1.4.2020 отговорник спомагателни дейности средно
276 1.4.2020 системен оператор средно
277 1.4.2020 машинен оператор средно
278 1.4.2020 монтажник кабели средно
280 1.4.2020 машинен оператор поставяне на капсул средно
281 1.4.2020 компютърен оператор средно
282 1.4.2020 инженер конструктор висше
283 1.4.2020 монтажник електрически елементи средно
285 6.4.2020 машинен оператор средно