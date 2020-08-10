Прекъсване водоподаването на с.Близнец и с. Червенаково

ВиК-Сливен преди 49 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 33

Днес 10.08.2020.г /понеделник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с.Близнец и с. Червенаково .до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.