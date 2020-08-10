Изпочупиха платна с послания за глухите и ЛГБТ-общността

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 47 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 47

Вандализъм в центъра на София. Мишена се оказа изложба, показваща послания на общността на глухите, ромите и хората с различна сексуална ориентация.

„Десет от платната бяха наранени, а други 9 бяха паднали на земята. Част от тях са с множество счупвания, а други бяха захвърлени в тревните площи”, разказва организаторът на изложбата Венета Лимберова.

Тя добавя, че са вандализирани различни по вид платна. „Тук има камери и ние очакваме повече информация от органите на реда. Всички те са сезирани”, казва още Венета.