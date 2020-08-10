Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изпочупиха платна с послания за глухите и ЛГБТ-общността

10 август 2020 10:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 47
........................................................

Вандализъм в центъра на София. Мишена се оказа изложба, показваща послания на общността на глухите, ромите и хората с различна сексуална ориентация.

„Десет от платната бяха наранени, а други 9 бяха паднали на земята. Част от тях са с множество счупвания, а други бяха захвърлени в тревните площи”, разказва организаторът на изложбата Венета Лимберова.

Тя добавя, че са вандализирани различни по вид платна. „Тук има камери и ние очакваме повече информация от органите на реда. Всички те са сезирани”, казва още Венета.

Източник: NOVA

« предишнаследваща »


 