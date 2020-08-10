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Съобщение за брифинг на ОД МВР

10 август 2020 10:36, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 19 минути, брой четения: 22
ОД МВР СЛИВЕН

Днес, 10 август, от 16:00 часа, в сградата на ОДМВР-Сливен, Окръжна прокуратура и Областна дирекция на МВР в Сливен ще дадат брифинг във връзка с разкрит случай на тежко криминално престъпление.

 

Информация по разследване убийството на 45-годишен мъж, извършено в края на месец юли в сливенското село Панаретовци, ще дадат окръжният прокурор Пламен Стефанов и старши комисар Димитър Величков директор на Областната дирекция на МВР в Сливен.

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