Земетресение във Вранча

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Земетресение с магнитуд 3,4 по скалата на Рихтер бе регистрирано днес в 02:26 ч. местно (и българско) време в румънския сеизмичен район Вранча, предадоха агенция Аджерпрес и БТА, като се позоват на Националния институт по геофизика.

Трусът е станал на дълбочина 82 км.

От началото на август в Румъния са регистрирани осем земетресения с магнитуд от 2 до 3,4 по Рихтер.