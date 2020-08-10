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Земетресение във Вранча

10 август 2020 11:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Земетресение

Земетресение с магнитуд 3,4 по скалата на Рихтер бе регистрирано днес в 02:26 ч. местно (и българско) време в румънския сеизмичен район Вранча, предадоха агенция Аджерпрес и БТА, като се позоват на Националния институт по геофизика.

Трусът е станал на дълбочина 82 км.

От началото на август в Румъния са регистрирани осем земетресения с магнитуд от 2 до 3,4 по Рихтер.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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