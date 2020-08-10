Две села в Сливенско и квартал в града под Сините камъни останаха днес без вода заради аварии

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 34

Две села в Сливенско и квартал в града под Сините камъни останаха днес без вода заради аварии. Водоподаването е прекъснато в с.Близнец и с. Червенаково .до 16.30 ч.

Вода няма и в сливенския квартал "Речица". Водоподаването ще бъде спряно до 13:00 часа днес.

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.