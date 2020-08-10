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Две села в Сливенско и квартал в града под Сините камъни останаха днес без вода заради аварии

10 август 2020 11:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 34
Чешма

Две села в Сливенско и квартал в града под Сините камъни останаха днес без вода заради аварии. Водоподаването е прекъснато в с.Близнец и с. Червенаково .до 16.30 ч.

Вода няма и в сливенския квартал "Речица". Водоподаването ще бъде спряно до 13:00 часа днес.

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Снимка: Интернет

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