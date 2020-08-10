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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В Сливен е разкрито убийство на 45-годишен мъж

10 август 2020 11:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 31
Полиция Сливен

В Сливен е разкрито убийство на 45-годишен мъж, съобщиха от ОД на МВР-Сливен, където по-късно днес ще бъде представена информация по случая.

Убитият мъж от Сливен бе открит на 21 юли край напоителен канал в сливенското село Панаретовци.

В сградата на областната дирекция на полицията днес от 16:00 часа брифинг ще дадат окръжният прокурор Пламен Стефанов и старши комисар Димитър Величков, директор на Областната дирекция на МВР в Сливен.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

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