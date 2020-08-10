В Сливен е разкрито убийство на 45-годишен мъж

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 31

В Сливен е разкрито убийство на 45-годишен мъж, съобщиха от ОД на МВР-Сливен, където по-късно днес ще бъде представена информация по случая.

Убитият мъж от Сливен бе открит на 21 юли край напоителен канал в сливенското село Панаретовци.

В сградата на областната дирекция на полицията днес от 16:00 часа брифинг ще дадат окръжният прокурор Пламен Стефанов и старши комисар Димитър Величков, директор на Областната дирекция на МВР в Сливен.