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29-годишен почина след ПТП край Кермен

10 август 2020 13:08, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 24 минути, брой четения: 19
ПТП

На 7 август, в 08,01часа, от телефон 112, е получено съобщение за настъпило пътно произшествие на около 1 км., северно от град Кермен. Лек автомобил „БМВ 318“, управляван от водач на 29 години, след като е изгубил управление се е преобърнал в напоителен канал.

При произшествието водачът е починал на място. По случая е образувано досъдебно производство.

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