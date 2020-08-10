29-годишен почина след ПТП край Кермен

Сливен Медия преди 24 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 19

На 7 август, в 08,01часа, от телефон 112, е получено съобщение за настъпило пътно произшествие на около 1 км., северно от град Кермен. Лек автомобил „БМВ 318“, управляван от водач на 29 години, след като е изгубил управление се е преобърнал в напоителен канал.

При произшествието водачът е починал на място. По случая е образувано досъдебно производство.