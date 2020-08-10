Хванаха водач от Сливен с 2,63 промила алкохол

Сливен Медия преди 22 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 17

Водач с алкохол над 2,00 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. На 9 август, около 02,00 часа, на бул."Илинденско въстание", е извършена проверка на 58-годишния Д.Г. от град Сливен, водач на лек автомобил „ДЕУ“. Пробата за употреба на алкохол е показала положителен резултат – 2,63 промила. Д.Г. е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.