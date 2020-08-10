Криминална хроника Ямбол - 10.08.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 37

Информационен бюлетин 10.08.2020 г.

Сутринта на 9 август в РУ-Елхово е постъпил сигнал, че през изминалата нощ в кариера, в землището на село Бояново е извършена кражба на около 100 литра дизелово гориво от резервоар на товарен автомобил На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. Работата по случая продължава.

Служители от РУ-Елхово разследват домова кражба. На 9 август в полицията постъпил сигнал, че през изминалата нощ, след взломяване на заключващо устройство от жилището на 39-годишна жена е извършена кражба на мобилен телефон и озвучителна уредба за компютър. На местопроизшествието е извършен оглед. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.