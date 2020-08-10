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Криминална хроника Ямбол - 10.08.2020 г.

10 август 2020 13:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 37
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 10.08.2020 г.

 

Сутринта на 9 август в РУ-Елхово е постъпил сигнал, че през изминалата нощ в кариера, в землището на село Бояново е извършена кражба на около 100 литра дизелово гориво от резервоар на товарен автомобил На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. Работата по случая продължава.

Служители от РУ-Елхово разследват домова кражба. На 9 август в полицията постъпил сигнал, че през изминалата нощ, след взломяване на заключващо устройство от жилището на 39-годишна жена е извършена кражба на мобилен телефон и озвучителна уредба за компютър. На местопроизшествието е извършен оглед. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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