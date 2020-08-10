Дъжд от падащи звезди тази седмица

Сливен Медия преди 44 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 28

“Персеидите” са най-популярният поток метеорити. А тази година ще можем да наблюдаваме двойно повече падащи звезди от обикновено до 24 август. Техният пик ще бъде между 11 и 13 август, когато могат да се видят до 110 падащи звезди на час. Луната няма да пречи на явлението, защото ще е в намаляващ полумесец.

Всяка година Земята преминава през останките от кометата Ѕwіft-Тuttlе, което създава персеидния дъжд. Те се йонизират и нагряват при навлизането в атмосферата, достигайки скорост от 59 км в секунда.