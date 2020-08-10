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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Българската академия на науките предоставя актуална информация за кибер заплахите на английски език

10 август 2020 14:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 30
БАН

На уебсайта на Института за информационни и комуникационни технологии на БАН ще бъде публикуван онлайн бюлетин с актуална информация за кибер заплахите и атаките, свързани с пандемията Covid-19. Бюлетинът, който е на български и английски език, е съвместна инициатива с британското посолство в София, съобщи програмата на Хоризонт на БНР. Бюлетинът може да видите тук: http://www.iict.bas.bg/CSNews/contents.html

Източник: БНР
Снимка: Ани Петрова

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