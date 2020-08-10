Българската академия на науките предоставя актуална информация за кибер заплахите на английски език

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 30

На уебсайта на Института за информационни и комуникационни технологии на БАН ще бъде публикуван онлайн бюлетин с актуална информация за кибер заплахите и атаките, свързани с пандемията Covid-19. Бюлетинът, който е на български и английски език, е съвместна инициатива с британското посолство в София, съобщи програмата на Хоризонт на БНР. Бюлетинът може да видите тук: http://www.iict.bas.bg/CSNews/contents.html