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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заради огромния горски пожар: Удължиха бедственото положение в Свиленград

10 август 2020 15:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 31
Пожар, гасене

Високорискова остава обстановката в Свиленград заради големият горски пожар, посочва БГНЕС. Бедственото положение в общината бе удължено до 11 август.

Там пожарът обхвана огромна площ - близо 50 000 декара сухи треви и горски масиви.

В момента усилията на огнеборците са насочени към овладяването на огъня, който е достигнал в близост до турската граница.

Заради очаквани високи температури се очаква обстановката отново да се усложни.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

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