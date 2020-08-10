Заради огромния горски пожар: Удължиха бедственото положение в Свиленград

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 31

Високорискова остава обстановката в Свиленград заради големият горски пожар, посочва БГНЕС. Бедственото положение в общината бе удължено до 11 август.

Там пожарът обхвана огромна площ - близо 50 000 декара сухи треви и горски масиви.

В момента усилията на огнеборците са насочени към овладяването на огъня, който е достигнал в близост до турската граница.

Заради очаквани високи температури се очаква обстановката отново да се усложни.