Кола се запали по време на движение на бул. "Георги Данчев" в Сливен

Сливен Медия преди 32 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 24

Лек автомобил горя на бул.“Г.Данчев“ в град Сливен на 10 август. Сигналът е получен в 09,14 часа. Произшествието е възникнало по време на движение в лек автомобил „Фолксваген Поло“, собственост на 25-годишна жена от Сливен. Причината за пожара е техническа неизправност. Спасен е автомобилът. Унищожени са ел.проводници и съединения. Няма пострадали. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен.