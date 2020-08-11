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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кола се запали по време на движение на бул. "Георги Данчев" в Сливен

11 август 2020 11:04, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 32 минути, брой четения: 24
Пожар

Лек автомобил горя на бул.“Г.Данчев“ в град Сливен на 10 август. Сигналът е получен в 09,14 часа. Произшествието е възникнало по време на движение в лек автомобил „Фолксваген Поло“, собственост на 25-годишна жена от Сливен. Причината за пожара е техническа неизправност. Спасен е автомобилът. Унищожени са ел.проводници и съединения. Няма пострадали. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен.

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