На 21 август в двора на ПМГ "Д. Чинтулов" - "Козметика на врага"

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

Един мъж се оказва блокиран на летището поради технически проблем със самолета.

Какво го очаква от тук нататък? Опитите му да убие времето са провалени. Една история за скритите пътища в съзнанието ни, провокирайки ни да се отворим към онези тайни на подсъзнанието, които иначе с удоволствие бихме скрили от лицето на света.

Постановка: Петър Денчев

Превод: Светла Лекарска

Сценична адаптация: Петър Денчев/Веселин Мезеклиев

Сценография: Петър Митев

Участват: Димитър Марков, Ивайло Гандев и Самуела Церовска