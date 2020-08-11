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На 21 август в двора на ПМГ "Д. Чинтулов" - "Козметика на врага"

11 август 2020 11:34, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 20
Театър

Един мъж се оказва блокиран на летището поради технически проблем със самолета.

Какво го очаква от тук нататък? Опитите му да убие времето са провалени. Една история за скритите пътища в съзнанието ни, провокирайки ни да се отворим към онези тайни на подсъзнанието, които иначе с удоволствие бихме скрили от лицето на света.

 

Постановка: Петър Денчев

Превод: Светла Лекарска

Сценична адаптация: Петър Денчев/Веселин Мезеклиев

Сценография: Петър Митев

Участват: Димитър Марков, Ивайло Гандев и Самуела Церовска

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