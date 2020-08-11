Криминална хроника Ямбол - 11.08.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 23

Информационен бюлетин 11.08.2020 г.

Пътнотранспортни произшествия:

На 10 август към 21:55 ч., на тел. 112 е получен сигнал за самокатастрофирал автомобил на около километър от град Ямбол в посока град Сливен. На място е установено, че лек автомобил „ВМV-320“, управляван от 53-годишен мъж е напуснал платното за движение и се е блъснал в крайпътно дърво. Водачът е транспортиран и настанен за лечение в МБАЛ .- Ямбол с фрактура на гръдна кост, с опасност за живота. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство.