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Криминална хроника Ямбол - 11.08.2020 г.

11 август 2020 14:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 23
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 11.08.2020 г.

 

Пътнотранспортни произшествия:

На 10 август към 21:55 ч., на тел. 112 е получен сигнал за самокатастрофирал автомобил на около километър от град Ямбол в посока град Сливен. На място е установено, че лек автомобил „ВМV-320“, управляван от 53-годишен мъж е напуснал платното за движение и се е блъснал в крайпътно дърво. Водачът е транспортиран и настанен за лечение в МБАЛ .- Ямбол с фрактура на гръдна кост, с опасност за живота. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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