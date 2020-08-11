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Сливен. Новини от източника. Последни новини

88-годишен с АТВ "Ямаха" потроши прешлен на връстник

11 август 2020 14:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 56
Полицейски автомобил

Възрастен мъж пострада тежко при инцидент с АТВ, управлявано от 88-годишен водач, в русенското село Пиргово, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден към 8:15 часа вчера. Изпратените на мястото служители установили, че на ул. "Цар Калоян" мъж на 82 години, возещ се в туристическо полуремарке, прикачено към АТВ "Ямаха", е паднал при потеглянето и е ударил главата и кръста си.

Пострадалият е откаран в болница, където е установена фрактура на прешлен. Направена му е и проба за алкохол, която е била отрицателна.

Проба е взета и на 88-годишния мъж, управлявал АТВ-то. Тя също е показала отрицателен резултат. По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: dir.bg
Снимка: pixabay.com

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