Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Офисът на ГЕРБ в Сливен стана мишена на вандалска проява
Офисът на ГЕРБ Сливен тази нощ е станал обект на вандалска проява. По прозорците и колоните неизвестен засега извършител е хвърлил червена боя. Това съобщи на извънредна пресконференция членът на областното ръководство на партията Димитър Митев. За около месец това е втори вандалски акт срещи офиса на партията в Сливен, казаха още от ръководството.
Димитър Митев остро осъди вандалския акт и коментира създалата се ситуация:
„Хора, които са решили по този начин да ни докажат колко са демократични, обществото, убеден съм, ще осъди тези актове на вандализъм“.
Той каза още, че видеокадрите с извършителя на вандалския акт са предадени на МВР.
Общинският председател на ГЕРБ Сливен Здравко Костадинов поясни как е изглеждал човекът, хвърлил боята:
„Около 11 часа, 23 часа снощи, така видимо млад мъж, добре облечен, с качулка и маска“.
Тази вечер в Сливен от 18,30 е насрочен поредният протест с искане за оставка на премиера Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев.
БНР