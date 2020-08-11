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Офисът на ГЕРБ в Сливен стана мишена на вандалска проява

11 август 2020 16:24, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 35
Офисът на ГЕРБ в Сливен стана мишена на вандалска проява

Офисът на ГЕРБ Сливен тази нощ е станал обект на вандалска проява. По прозорците и колоните неизвестен засега извършител е хвърлил червена боя. Това съобщи на извънредна пресконференция членът на областното ръководство на партията Димитър Митев. За около месец това е втори вандалски акт срещи офиса на партията в Сливен, казаха още от ръководството.

Димитър Митев остро осъди вандалския акт и коментира създалата се ситуация:

„Хора, които са решили по този начин да ни докажат колко са демократични, обществото, убеден съм, ще осъди тези актове на вандализъм“.

Той каза още, че видеокадрите с извършителя на вандалския акт са предадени на МВР.

Общинският председател на ГЕРБ Сливен Здравко Костадинов поясни как е изглеждал човекът, хвърлил боята:

„Около 11 часа, 23 часа снощи, така видимо млад мъж, добре облечен, с качулка и маска“.

Тази вечер в Сливен от 18,30 е насрочен поредният протест с искане за оставка на премиера Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев.

БНР

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