Путин се похвали с първата в света регистрирана ваксина срещу коронавирус

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Русия е първата страна в света, която е регистрирала ваксина срещу коронавируса. Това обяви руският президент Владимир Путин, откривайки среща с членове на правителството.

“Доколкото знам, тази сутрин за първи път в света е регистрирана ваксина срещу нова коронавирусна инфекция”, каза той, предаде БГНЕС.

Путин помоли министъра на здравеопазването Михаил Мурашко да информира подробно за това. “Знам, че работи доста ефективно, формира стабилен имунитет и, повтарям, е преминал всички необходими проверки”, добави руският лидер.

По-рано Мурашко заяви, че клиничните изпитвания на ваксина, разработени от Националния изследователски център (НИЦ) за епидемиология и микробиология „Н.Ф. Гамалея“ са приключили.

Путин се надява, че в света постепенно ще се появят много ваксини срещу коронавирус. Масовото производство на коронавирусната ваксина ще започне в близко бъдеще, очаква руският президент.