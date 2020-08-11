Протест пред къщата на бизнесмена Иво Прокопиев близо до Созопол

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 30

Минути преди 12:00 часа на обяд започна протест пред къща, принадлежаща на бизнесмена Иво Прокопиев в местността Буджака, близо до Созопол на Черно море.

Протестът е организиран от бившия евродепутат Николай Бареков, който твърди, че имотът, построен върху скалите, забранява публичния достъп до морския бряг и великолепния Райски Залив (Райския залив). Протестът под мотото „Върни Буджака на хората“ събра около 20 протестиращи, които вдигнаха националния флаг на една от оградите, за които казват, че преграждат пътя към скалите.

Разследване на БНР установи, че има път, водещ към морския бряг, минаващ покрай къщата на Иво Прокоприев. Според Тихомир Янакиев, кмет на Созопол, има три имота, които забраняват достъпа до морския бряг, но те са в северната част на зоната.