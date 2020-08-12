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През изминалото денонощие в Сливенско има двама заразени с коронавирус, за България те са 210
През изминалото денонощие у нас са регистрирани 210 нови случая на коронавирусна инфекция при направени 5388 теста. Починали са 12 души.
Така общият брой на заразените със SARS-CoV-2 от началото на епидемията вече е 13 722, като 763 от тях са медици.
Най-много са новорегистрираните носители на вируса в София-град, Пловдивска и Благоевградска област.
Статистиката по области: Благоевград - 24 нови случая, Бургас - 5, Варна - 14, Велико Търново - 4, Габрово - 1, Добрич - 17, Кюстендил - 3, Ловеч - 2, Пазарджик - 9, Перник - 4, Плевен - 5, Пловдив - 31, Разград - 1, Силистра - 3, Сливен - 2, Смолян - 1, София-град - 59, София - 2, Стара Загора - 11, Търговище - 2, Хасково - 2, Шумен - 4, Ямбол - 4. В 5 области не са регистрирани нови случаи: Видин, Враца, Кърджали, Монтана, Русе.
През изминалите 24 часа са починали 12 души, смъртните случаи от началото на епидемията са 471.
Излекувани са 174 души, с което общият им брой става 8154.
Към днешна дата в болници се лекуват 861 пациенти с COVID-19. Расте броят на нуждаещите се от интензивна терапия - в момента те са 64.
Общо активните случаи са 5087. Под карантина остават 7617 души.
Снимка: pixabay.com