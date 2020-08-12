Цитат на деня: Андрю Карнеги

Сливен Медия преди 21 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 18

Този, който не може да разсъждава, е глупак.

Този, който не иска да разсъждава, е ограничен.

Този, който не смее да разсъждава, е роб.