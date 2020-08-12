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Цитат на деня: Андрю Карнеги

12 август 2020 08:36, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 21 минути, брой четения: 18
Андрю Карнеги

Този, който не може да разсъждава, е глупак.

Този, който не иска да разсъждава, е ограничен.

Този, който не смее да разсъждава, е роб.

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