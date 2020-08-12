Прекъсване на водоподаването в част от кв. „Дружба„

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12.08.2020г.(Сряда) от 10.00ч до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв„Дружба„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.