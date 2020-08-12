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Инсталираха светеща инсталация с герба на Ямбол на сградата на община Ямбол

12 август 2020 11:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 38
Новият облик на община Ямбол

Всеки град има своя символ. Няма друг град в България, чийто девиз да носи недвусмисленото и изпълнено с почит обещание пред историята и категоричното усещане за бъдещето „Ида от древността, отивам в бъдещето!", изписано на герба на града на Диана.

Светеща инсталация с размери 2 метра височина и 5 метра дължина в зелено и жълто, цветовете на Ямбол, беше монтирана на фасадата на Община Ямбол. Нощем, символът на града, ще бъде осветяван с диодни елементи.

Новата придобивка е подарък за ямболлии от живущ в града.

Снимки: Община Ямбол

Снимки

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