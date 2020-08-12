Нарушено водоподаване в част от кв. "Дружба" и бул. "Георги Данчев"

Сливен Медия преди 46 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12.08.2020г. (сряда) от 10.00ч до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. „Дружба".

Нарушено е и водоподаването в района на бул „Георги Данчев" до 14 часа.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.