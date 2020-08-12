Задръствания по магистрала Тракия заради протест

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 33

На магистрала "Тракия" има близо 20-километрови задръствания, дължащи се на протестен марш на автомобили, движещи се с 50 км / ч. Митингът започна от София в посока Пазарджик, тъй като протестиращите планират да се върнат в столицата. Организатор на митинга е Движение „Заедно”. На място има засилено полицейско присъствие, информира репортерът на БНР Николай Христов.