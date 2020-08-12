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Задръствания по магистрала Тракия заради протест

12 август 2020 13:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 33
Протест

На магистрала "Тракия" има близо 20-километрови задръствания, дължащи се на протестен марш на автомобили, движещи се с 50 км / ч. Митингът започна от София в посока Пазарджик, тъй като протестиращите планират да се върнат в столицата. Организатор на митинга е Движение „Заедно”. На място има засилено полицейско присъствие, информира репортерът на БНР Николай Христов.

Източник: БНР

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