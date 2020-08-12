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Криминална хроника Ямбол - 12.08.2020 г.
Информационен бюлетин 12.08.2020 г.
За броени часове служители от РУ-Ямбол разкриха три кражби от автомобили. Разследванията започнали сутринта на 11 август, след постъпили сигнали от собствениците. Престъпните деяния са осъществени през нощта на 10 срещу 11 август в областния град. В резултат на предприетите незабавни оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че 35-годишен ямболия е взломил предна врата и е отнел СД-плеър от „Фолксваген-голф“, паркиран на ул.“Мир“. Мъжът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. При проведените бързи издирвателни действия е установен и задържан за срок до 24 часа непълнолетен местен жител. Изяснено е, че след взломяване странични стъкла на „Пежо 207“ и „Рено Еспейс“ младежът е отнел общо около 280 лева. Днес (12.08.2020 г.) в хода на образуваните досъдебни производства и двамата са привлечени в качеството им на обвиняеми за извършените престъпления и с прокурорски постановления са задържани за срок от 72 часа. Процесуално-следствените действия продължават под ръководството на Районна прокуратура - Ямбол.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет