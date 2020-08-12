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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Виктор Калев гостува на Сливен с неговия авторски концерт-спектакъл „Грамофонът“

12 август 2020 15:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 37
Виктор Калев

На 4 септември Късноантична и средновековна крепост „Туида“ ще бъде домакин на авторския концерт-спектакъл „Грамофонът“ на Виктор Калев.

„Грамофонът“ е пътешествие през годините, заредено с носталгия, хумор и любов, в което зрителят става съпричастен към една сбъдната мечта.

Спектакълът е изграден върху лични истории на актьора и популярни песни на български изпълнители.

Автор е Ваня Щерева по идея и разкази на Виктор Калев.

Събитието е с начален час 20:30.

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