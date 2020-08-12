Виктор Калев гостува на Сливен с неговия авторски концерт-спектакъл „Грамофонът“

Сливен Медия преди 13 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 19

На 4 септември Късноантична и средновековна крепост „Туида“ ще бъде домакин на авторския концерт-спектакъл „Грамофонът“ на Виктор Калев.

„Грамофонът“ е пътешествие през годините, заредено с носталгия, хумор и любов, в което зрителят става съпричастен към една сбъдната мечта.

Спектакълът е изграден върху лични истории на актьора и популярни песни на български изпълнители.

Автор е Ваня Щерева по идея и разкази на Виктор Калев.

Събитието е с начален час 20.30 часа.