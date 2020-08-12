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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 12.08.2020 г., сряда
На 4 септември Късноантична и средновековна крепост „Туида“ ще бъде домакин на авторския концерт-спектакъл „Грамофонът“ на Виктор Калев.
На 10 август е почина сливенската учителка от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ Лиляна Петкова.
През изминалото денонощие в Сливенско има двама заразени с коронавирус.
ГЕРБ-Сливен остро осъжда вандалския акт срещу офиса на партията, при който с блажна боя са замеряни прозорците на помещението – по данни на охранителните камери висок, млад мъж с маска е хвърлял миналата нощ червена боя по офиса на ГЕРБ Сливен, вандалският акт е извършен около 23:00 часа
От 12 август сектор „Български документи за самоличност” в град Сливен, ул. „Миркович” №2, ще работи с удължено работно време от 07:30 до 17:30 часа.
Книга за историята, бита и културата на село Самуилово ще бъде издадена с финансовата подкрепа на ГЕРБ Сливен.
За трета поредна година в Сливен ще бъде представена Национална изложба за изобразително изкуство по инициатива на Община Сливен, Художествена галерия „Димитър Добрович“, СБХ – представителство Сливен, дружество на художниците в Сливен, СБХ и Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ Сливен.