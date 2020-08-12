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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 12.08.2020 г., сряда

12 август 2020 15:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 36 минути, брой четения: 27
Сливен

На 4 септември Късноантична и средновековна крепост „Туида“ ще бъде домакин на авторския концерт-спектакъл „Грамофонът“ на Виктор Калев.

На 10 август е почина сливенската учителка от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ Лиляна Петкова.

През изминалото денонощие в Сливенско има двама заразени с коронавирус.

ГЕРБ-Сливен остро осъжда вандалския акт срещу офиса на партията, при който с блажна боя са замеряни прозорците на помещението – по данни на охранителните камери висок, млад мъж с маска е хвърлял миналата нощ червена боя по офиса на ГЕРБ Сливен, вандалският акт е извършен около 23:00 часа

От 12 август сектор „Български документи за самоличност” в град Сливен, ул. „Миркович” №2, ще работи с удължено работно време от 07:30 до 17:30 часа.

Книга за историята, бита и културата на село Самуилово ще бъде издадена с финансовата подкрепа на ГЕРБ Сливен.

За трета поредна година в Сливен ще бъде представена Национална изложба за изобразително изкуство по инициатива на Община Сливен, Художествена галерия „Димитър Добрович“, СБХ – представителство Сливен, дружество на художниците в Сливен, СБХ и Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ Сливен.

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