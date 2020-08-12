Глобиха работодатели и граждани за неспазване на Covid-мерките във Велико Търново

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 27

Здравната инспекция във Велико Търново глоби трима работодатели и 13 граждани за неспазване на противоепидемичните мерки.

Санкциите на работодателите са наложени от здравните инспектори заради неосигурени дезинфектанти в работните помещения, а гражданите са глобени, защото не са носили предпазни маски на закрито – основно в търговски обекти и в градския транспорт.

През юли от Регионалната здравна инспекция във Велико Търново са съставили общо 16 акта за 5200 лева за нарушения на противоепидемичните мерки при направени 585 проверки.

В областта активните случаи на Covid-19 са 45, от тях на болнично лечение са 16 пациенти.