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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Глобиха работодатели и граждани за неспазване на Covid-мерките във Велико Търново

12 август 2020 17:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 27
Велико Търново

Здравната инспекция във Велико Търново глоби трима работодатели и 13 граждани за неспазване на противоепидемичните мерки.

Санкциите на работодателите са наложени от здравните инспектори заради неосигурени дезинфектанти в работните помещения, а гражданите са глобени, защото не са носили предпазни маски на закрито – основно в търговски обекти и в градския транспорт.

През юли от Регионалната здравна инспекция във Велико Търново са съставили общо 16 акта за 5200 лева за нарушения на противоепидемичните мерки при направени 585 проверки.

В областта активните случаи на Covid-19 са 45, от тях на болнично лечение са 16 пациенти.

Източник: БНР
Снимка: Ани Петрова

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