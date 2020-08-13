2 нови случая на коронавирус в Сливен, 171 в страната за последното денонощие

Сливен Медия преди 29 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 13

171 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие при направени общо 5108 PCR теста..

11 болни са починали, показват данните в Националната информационна система.

Общият брой на потвърдените случаи става 13 893, от които 4932 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград - 23; Бургас - 1; Варна - 33; Велико Търново - 3; Габрово - 6; Добрич - 12; Кюстендил - 1; Ловеч - 1; Пазарджик - 8; Перник - 1; Пловдив - 13; Разград - 1; Русе - 6; Силистра - 12; Сливен - 2; Смолян - 6; София област - 1; София (град) - 31; Стара Загора - 3; Търговище - 1; Хасково - 2; Шумен - 4.

325 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 8 479.

Хоспитализираните лица са 834, от които 63 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 482.