ВСС провежда извънредно заседание

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 32

Днес ще се проведе извънредно заседание и на Висшия съдебен съвет. Поводът - реформата по окрупняване на районните прокуратури в страната.

Преди месец ВСС одобри предложението на главния прокурор Иван Гешев - 38 районни прокуратури да бъдат закрити. Идеята е това да се случи от 1 януари.