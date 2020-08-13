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ВСС провежда извънредно заседание

13 август 2020 08:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 32
ВСС

Днес ще се проведе извънредно заседание и на Висшия съдебен съвет. Поводът - реформата по окрупняване на районните прокуратури в страната.

Преди месец ВСС одобри предложението на главния прокурор Иван Гешев - 38 районни прокуратури да бъдат закрити. Идеята е това да се случи от 1 януари.

Източник: NOVA

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