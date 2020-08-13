Цитат на деня: Пенелопе Крус

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Лицето на една жена трябва да разказва история.

Лошо е, ако то се превърне в маска без възраст.