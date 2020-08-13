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Водач с 2,17 промила алкохол предизвика ПТП край Котел
Водач с 2,17 промила алкохол е причинил пътно произшествие на изхода на град Котел в посока село Градец. При произшествието е пострадал 35-годишен мъж, който е настанен за лечение в болнично заведение в град Сливен, без опасност за живота. Инцидентът е станал около 22,40 часа на 12 август. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от водач на 47-години от град Котел, при навлизане в насрещната пътна лента, се е ударил челно с лек автомобил „Мерцедес Ванео“, управляван от водач на 58 години от Омуртаг. При произшествието е пострадал 35-годишен мъж, пътник в лекия автомобил „Мерцедес“, който е получил комоцио. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място от полицейските служители, на 47-годишния водач на лекия автомобил „Фолксваген“ е отчела 2,17 промила. Той е отведен в РУ-Котел и задържан за 24 часа. Пробата за алкохол на другия водач е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.