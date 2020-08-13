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Хванаха 39-годишен от Сливен да шофира с 2,79 промила алкохол

13 август 2020 09:33, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 21
Пиян водач

Водач с алкохол над 2,00 промила е установен от екип на група „Охрана на обществения ред“ в град Сливен. На 12 август, в 22,35 часа, на бул.“Бр.Миладинови“, при извършване на патрулна дейност, полицейски екип спира за проверка лек автомобил „Ауди А6“, управляван от водач на 39 години от град Сливен. При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба 2,79 промила. Водачът е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.

 

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