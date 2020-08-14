Нов пожар обхвана 400 дка гора в Хасковско

Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 11

Горят 400 дка в близост до хасковските села Воден и Нова надежда. Вчера нов пожар лумна в областта, а цяло нощ пожарникарите се опитваха на спрат стихията. Гори широколистна гора, съобщи БиТиВи.

Няма опасност за населените места и евакуация не се е наложила.

Пожарът вече е локализиран, но горят отделни огнища. Днес ще се включат и горските служители в помощ на пожарникарите.

Предполага се пожарът е възникнал от изхвърлена недозагасена цигара.

И в следващите дни за Хасково остава в сила код на опасност от пожари.

Припомняме, че хиляди декари гори и десетки хиляди декари земеделска земя изгоря в Хасковско миналата седмица, а в 4 общини в Хасковска област - Хасково, Харманли, Димитровград и Тополовград бе обявено частично бедствено положение заради пожарите. В гасенето се включиха и военните.