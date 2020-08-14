10 хиляди лева глоба за мъж за нарушение на карантина

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

10 000 лв. глоба ще трябва да плати мъж, нарушил карантината, свързана с коронавируса.

Това стана ясно, след като съдът във Велико Търново одобри сключеното споразумения между подсъдимия и прокуратурата. Р.М. се е признал за виновен затова, че на 6 май, в село Раданово, община Полски Тръмбеш, по време на обявеното в цялата държава извънредно положение е нарушил поставянето си под карантина от здравната инспекция във Велико Търново. С това той е създал предпоставки за разпространение на коронавирус и бъдещи заразявания. Сключеното споразумение е със сила на влязла присъда. То не може да бъде обжалвано и протестирано от страните по процеса.