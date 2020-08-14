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Цитат на деня: Стивън Кинг

14 август 2020 08:58, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 46 минути, брой четения: 20
Стивън Кинг

Може би изобщо не съществуват добри и лоши приятели. Може би просто има приятели, хора, които се застъпват за теб, когато страдаш, и ти помагат да не си толкова самотен. Може би заради тях си струва да се бориш, да се надяваш, да живееш. И дори да умреш, ако трябва. Няма добри приятели. Няма лоши приятели. Има само хора, с които желаеш да бъдеш, не можеш да не бъдеш; хора, които изграждат дома си в сърцето ти.

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