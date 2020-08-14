Пожарникари спасиха 30 декара гора в землището на Шивачево

Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 8

30 декара смесена гора са спасили пожарникари от регионалната служба ПБЗН в Твърдица. Пожарът е тръгнал от запалени сухи треви в землището на град Шивачево около 16,50 часа на 13 август. Произшествието е ликвидирано своевременно от 2 екипа на РСПБЗН-Твърдица, без да причини преки материални щети. Осем пожарникари са успели да локализират пожара, като са попречили той да обхване гората в съседство. Спасени са 30 декара. На място е осигурен дежурен екип.