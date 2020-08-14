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Близо две трети от българите са пушачи

14 август 2020 10:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
Забранено пушенето

Проучване на Националната пациентска организация установи, че 59% от българите на възраст между 19 и 64 години са пушачи. Почти всички респонденти пушат цигари и много малко използват тютюнев дим или електронни цигари. Според проучването 44% от пушачите не смятат да променят лошия си навик, докато други 41% планират да намалят тютюнопушенето. Около 10% от анкетираните заявиха, че са се отказали от навика преди повече от година заради неговите здравословни ефекти. Някои от бившите пушачи са спрели да пушат заради по-високите разходи, ефекта върху други и забраните на обществени места.

Източник: БНР
Снимка: Георги Корнейков

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