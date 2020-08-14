Близо две трети от българите са пушачи

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

Проучване на Националната пациентска организация установи, че 59% от българите на възраст между 19 и 64 години са пушачи. Почти всички респонденти пушат цигари и много малко използват тютюнев дим или електронни цигари. Според проучването 44% от пушачите не смятат да променят лошия си навик, докато други 41% планират да намалят тютюнопушенето. Около 10% от анкетираните заявиха, че са се отказали от навика преди повече от година заради неговите здравословни ефекти. Някои от бившите пушачи са спрели да пушат заради по-високите разходи, ефекта върху други и забраните на обществени места.