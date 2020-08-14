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БСП планира да внесе пореден вот на недоверие

14 август 2020 11:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 19
Явор Божаков

Наложително е да се изслуша премиера Бойко Борисов в парламента, категоричен бе депутатът от БСП Явор Божаков. Той даде за пример пред „bTV“ Франция, където бюджетът бил актуализиран 4 пъти, а у нас никой не знаел в какво състояние е хазната.

Народният представител смята, че досега Борисов е успокоявал народа с пари, но вече те искали и справедливост. „Раздаването на пари“ на администрацията вече нямало да може да „му купи спокойствието“.

Изявлението си Божаков направи по повод провалилото се извънредно заседание на парламента вчера. Тогава от ГЕРБ е имало едва 2-ма души, от БСП – 62, от ДПС – 13 и от ВОЛЯ – 1. ВМРО и НФСБ бяха заявили предварително че няма да присъстват.

Макар и БСП да не са били в пълен състав тогава, 10-те процента отсъстващи от тях имали обективни причини. По тази причина и Божаков не ги вини за отсъствието им, тъй като до кворум е нямало да се стигне така или иначе.

Народният представител обяви плановете на БСП да внесе нов вот на недоверие в парламента. Все още се обсъждало на каква тема да бъде той обаче.

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