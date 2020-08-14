Криминална хроника Ямбол - 14.08.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Информационен бюлетин 14.08.2020 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.