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Сливен. Новини от източника. Последни новини

„България Еър“ възстановява полетите до Израел

14 август 2020 16:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 23
Самолет

От 23 август националният превозвач „България Еър“ възстановява полетите до Тел Авив, съобщиха от компанията. Полетите ще се изпълняват всяка неделя и четвъртък.

От 16 август правителството на Израел отменя изискването за задължителна карантина за пристигащи от България израелски граждани. Напомняме, че Израел е една от страните, за чиито граждани също няма изискване за поставяне под карантина при пристигане в България, съгласно заповед № РД-01-459 на Министерство на здравеопазването от 11 август.

За всички предприети мерки и указания за вход и преминаване през страната, с които пътуващите до Израел трябва да се запознаят предварително, можете да се информирате от сайта на Министерство на външните работи на Израел.

Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/bylgariia-eyr-vyzstanoviava-poletite-do-izrael-2236956
Снимка: „България Еър“

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