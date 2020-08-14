„България Еър“ възстановява полетите до Израел

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 23

От 23 август националният превозвач „България Еър“ възстановява полетите до Тел Авив, съобщиха от компанията. Полетите ще се изпълняват всяка неделя и четвъртък.

От 16 август правителството на Израел отменя изискването за задължителна карантина за пристигащи от България израелски граждани. Напомняме, че Израел е една от страните, за чиито граждани също няма изискване за поставяне под карантина при пристигане в България, съгласно заповед № РД-01-459 на Министерство на здравеопазването от 11 август.

За всички предприети мерки и указания за вход и преминаване през страната, с които пътуващите до Израел трябва да се запознаят предварително, можете да се информирате от сайта на Министерство на външните работи на Израел.