Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
„България Еър“ възстановява полетите до Израел
От 23 август националният превозвач „България Еър“ възстановява полетите до Тел Авив, съобщиха от компанията. Полетите ще се изпълняват всяка неделя и четвъртък.
От 16 август правителството на Израел отменя изискването за задължителна карантина за пристигащи от България израелски граждани. Напомняме, че Израел е една от страните, за чиито граждани също няма изискване за поставяне под карантина при пристигане в България, съгласно заповед № РД-01-459 на Министерство на здравеопазването от 11 август.
За всички предприети мерки и указания за вход и преминаване през страната, с които пътуващите до Израел трябва да се запознаят предварително, можете да се информирате от сайта на Министерство на външните работи на Израел.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/bylgariia-eyr-vyzstanoviava-poletite-do-izrael-2236956
Снимка: „България Еър“