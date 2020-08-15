Остров Света Анастасия посреща своите гости с билкова бира на своя празник

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 34

Остров Света Анастасия в България празнува своя празник на 15 август - Успение на Пресвета Богородица. Туристическият комплекс е да посрещне 400 туристи с богата празнична програма, казва управителят Павлин Димитров.

Гостите ще бъдат посрещнати с барабан и гайда, традиционно ястие от миди и билкова бира. По-късно те ще имат възможност да видят арт базара и да се присъединят към традиционното хоро, изпълнявано от танцьори от ансамбъл „Странджа”. Празникът ще завърши с концерта на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“.

Според Павлин Димитров остров Света Анастасия се радва на силен летен туристически сезон. Досега над 20 000 туристи са посетили острова.