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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 17.08-23.08.2020 г.

15 август 2020 13:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 35
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 17 до 23 август 2020 г.?

 

Свинско каре без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,85 лв. за кг.

Филе „Елена“ – 24,99 лв. за кг.

Пастърма от свинско филе – 27,99 лв. за кг.

Варено-пушено свинско филе – 6,99 лв. за кг.

Пастет „Compass“ различни видове – 1,49 лв. за 240 грама

Кашкавал от краве мляко – 10,99 лв. за кг.

Слънчогледово олио „Бисер“ – 2,19 лв. за 1 литър

Салатен боб със зеленчуци „Good Taste“ – 1,79 лв. за 550 грама

Бяла захар „Сладея“ – 1,29 лв. за кг.

Брашно „София Мел“ екстра качество – 2,39 лв. за 2 кг.

 

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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