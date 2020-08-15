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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 15.08.2020 г., събота

15 август 2020 15:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 26 минути, брой четения: 40
Сливен

През последното денонощие има двама регистрирани с коронавирус в Сливенско.

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира наличието на бактерията Листерия моноцитогенес в проба от сливенски кашкавал.

Започна подготовката за изграждане на велоалеята по булевард "Панайот Хитов".

Мария Чомпова е избрана за председател на комисията, която трябва да проведе избора на национален председател на БСП в Община Сливен.

Производството на зелена енергия ще бъде част от новите планове за икономическо развитие на община Сливен.

От екоминистерството променят месечния график за август, в помощ на питейно битовото водоснабдяване в областите Сливен и Ямбол.

Семейно състезание „Откриватели на сливенски тайни“ ще се проведе в Сливен на 19 август по инициатива на Сдружение „Войводите на Сливен“ и Спортен клуб по ориентиране „Сините камъни“.

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