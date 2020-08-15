Сливен, кратки вечерни новини, 15.08.2020 г., събота

Туида Нюз преди 26 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 40

През последното денонощие има двама регистрирани с коронавирус в Сливенско.

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира наличието на бактерията Листерия моноцитогенес в проба от сливенски кашкавал.

Започна подготовката за изграждане на велоалеята по булевард "Панайот Хитов".

Мария Чомпова е избрана за председател на комисията, която трябва да проведе избора на национален председател на БСП в Община Сливен.

Производството на зелена енергия ще бъде част от новите планове за икономическо развитие на община Сливен.

От екоминистерството променят месечния график за август, в помощ на питейно битовото водоснабдяване в областите Сливен и Ямбол.

Семейно състезание „Откриватели на сливенски тайни“ ще се проведе в Сливен на 19 август по инициатива на Сдружение „Войводите на Сливен“ и Спортен клуб по ориентиране „Сините камъни“.